أقدمت السلطات التركية على تشميع مكتب قام رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو باستئجاره في منطقة بهشالي أفلير بمدينة إسطنبول من أجل حزبه الجديد الذي يستعد للكشف عنه في نوفمبر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وقالت تقارير، بحسب الصحيفة، إنه تم تشميع المكتب بحجة أن أعمال البناء والتعديلات التي يشهدها المكتب لم تحصل على إذن من البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

واستنكر عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، نادر أتامان، تشميع المكتب، قائلا: "إن تشميع هذا المبني يعني أنه لن يتبقى مبنى واحد في منطقة بهشالي أفلير دون أن يتم تشميعه. استغلال السلطة لقوتها وتشميعها لمكتب تم استئجاره ليكون مقرا لحزب جديد سيعرقل الديمقراطية".

ويتفاوض أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق الذي استقال من حزب العدالة والتنمية وبدأ استعدادات تأسيس حزب سياسي جديد، من أجل استئجار طابق مكتبي في مبنى يضم مركز تسوق “قدير خاص” بمنطقة بهشالي أفلير في لاستخدامه كمقر للحزب الجديد بمدينة إسطنبول.