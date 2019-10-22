أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، دخول محافظة في المرحلة الثانية في مبادرة "نور حياة " طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقها الرئيس وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون إضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي لتلاميذ المدارس، وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى، وسيتم صرف الأجهزة لإجراء العمليات الخاصة بالعيون لجميع الفئات العمرانية.

وأضاف أن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية على 4 مراحل، وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% بين التلاميذ، وتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي"موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا مع مدير المستشفي العسكري، الذي يضم 22 ماكينة غسيل كلوي تابعة للمجالس الطبية المتخصصة والعلاج من خلال التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة، مؤكداً الاستعداد التام لاستقبال أهل المحافظة من المدنيين في المستشفى العسكري بالعيادات الخارجية أو العمليات، واستقبال جميع الحالات المدنية في معظم التخصصات العامة، وفي العيادات الخارجية أو العمليات طبقاً للمتاح وتوفير أطباء واستشارين في جميع التخصصات، موضحاً أن المستشفي العسكري جزء من المنظومة الصحية.

وأكد طه، أن المستشفي العسكري به إمكانيات بقوة 150 سرير، و3 غرف عمليات، وغرفة عمليات صغري للطوارئ، إضافة إلى 12 سرير عناية مركزة، و12 عيادة خارجية تخصصات مختلفة، لافتاً إلى استعداد واستقبال بعض حالات الطوارئ، ذلك في إطار التكامل مع المستشفي العام بكفرالشيخ، والمشاركة الفعالة للمستشفى بجانب قسم الأشعة بجميع أنواعها إضافة إلى قسم مناظير الجهاز الهضمي، مؤكداً على الدعم الكامل لمرضى الغسيل الكلوي الصادر لهم القرار على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، لافتاً إلى دعم المحافظة بشكل كامل لمرضى الغسيل الكلوي، إضافة إلى 53 شخص مدني من أهالي كفرالشيخ مصدق لهم العلاج على نفقة الدولة، قائلاً أن المحافظة تقوم بتذليل كافة العقبات، وأن كل ما أثير في هذا الموضوع غير صحيح، ويوجد تواصل بين مديرية الصحة ومستشفى كفرالشيخ العسكري.

وناقش محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تنظيم القوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة في ربوع المحافظة، من خلال فرق طبية مدربة على أحدث تقنيات تقديم الخدمة لإجراء الكشف الطبى وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتسيير قوافل طبية بمراكز المحافظة بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

كما أكد استعدادات فتح عيادة تنظيم الأسرة داخل المستشفى العسكري بكفرالشيخ، في إطار التكامل بين الخدمات الطبية المقدمة من مديرية الصحة وتنظيم الأسرة بالتعاون مع المستشفى العسكري، وأنه تم زيادة عدد عيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة إضافة إلى عيادة مستشفى الجامعة، لتصل إلى 309 عيادة تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والعميد عمرو عبدالسلام عاشور، مدير مستشفي كفرالشيخ العسكري، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتورة ناجا عاطف عثمان، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.