شهد طريق "المحلة- طنطا"، بنطاق قرية الرجدية، بمركز طنطا، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي بها عروسين، واتوبيس مرفق نقل داخلي، ما أسفر عن مصرع 3 بينهم العريس، وإصابة 7 بينهم العروسة في حالة خطيرة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "طنطا – المحلة"، بنطاق قرية الرجدية، التابعة إلى مركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع، سمير علاء عسكر، 28 عاما، مقيم القرشية، سائق السيارة الملاكي، وصدام سليمان رزق، 25 عاما، مقيم ميت يزيد، العريس، والجثة الثالثة فتاه في العقد الثاني من عمرها 13 عاما، متواجدة في مشرحة المنشاوي العام.

وإصابة أماني نظمي شمس الدين، 22 عاما، من القرشية، العروسة، كسر في قاع الجمجمة، وتم تحويها إلى مسشفى طنطا الجامعي، وأمنية السيد السعيد، 22 عاما، مقيمة مدينة المحلة، اشتباه بارتجاج، والتوني فتحي محمد، 24 عاما، من سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات، وشكري هاشم عبدالله، مقيم ميت حبيب بمركز سمنود، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، وفاطمة فاروق الميهي، 43 عاما، طنطا، مصابة بقطع في اللسان، وحامد النجار، و59 عاما، مقيم المحلة، مصاب كسر في الساق اليسرى، وأمينة سعد البيشي، 50 عاما، مقيمة شبشير الحصة، بمركز طنطا، مصابة بجرح متهاك وكسر في الفك العلوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والجثث إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.