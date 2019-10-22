قرر رئيس نيابة مركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، الانتهاء من تشريح وإجراء دفن طفلة في العقد الأول من عمرها لقيت مصرعها أثناء لهوها وسقوطها في مياه ترعة بنطاق دائرة المركز، وتم تسليمها إلى ذويها استعدادا لدفنها بمقابر عائلتها.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل، مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفلة "ملك عبود حمزة سنجر"، البالغة من العمر 3 سنوات، وذلك أثناء لهوها بأحد الترع الرئيسية بالمدخل الجنوبي لمدينة زفتى.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد أحمد خيري جعيصة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام لتشريحها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم .