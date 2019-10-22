شهدت مدينة مرسي مطروح ،مساء الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة يصاحبها رعد وبرق على مختلف أنحاء المدينة.

ووجه محافظ مطروح، مجدي الغرابلي، لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات بالمتابعة على مدار الساعة لتجمعات المياه وسرعة سحبها والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين، مشددا على إستعداد جميع رؤساء المدن تحت إشرافهم شخصيا و متابعه للأمطار وسرعه خروج سيارات الكسح وسيارة مجابهة السيول مع موافاة غرفة عمليات المحافظه أول باول بالاستعداد والإجراءات والأماكن التي يوجد بها منسوب المياه المرتفع مع تواجد سيارات الكسح بالقرب من الأماكن المعرضه لتراكم المياه.

وأكد الغرابلي ضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة محافظة مطروح على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة مطروح اليوم، وإعطاء تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية وسرعة تيسير الحركة المسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة.

وطالب محافظ مطروح بسرعة التعامل وسحب الأمطار من جميع أماكن تجمعها والاستعداد التام والمتابعة المستمرة طوال اليوم مع الجهات المعنية كمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، موجها لقطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائى عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور المركزي، وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطاراً غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع مياه الأمطار ،والتدخل السريع فور سقوطها مع الإستعانة بجميع المعدات المجهزة والسيارات والأفراد مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها فى كسح تجمعات المياه ببعض المناطق.