الدفع بـ 10 سيارات إضافية لشفط مياه الأمطار من نفق العروبة

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع عن كثب تبعات سقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه تواصل مع العديد من المسؤولين بالمحافظة لمتابعة ما آلت إليه الأوضاع في نفق العروبة بعد أن غمرته المياه.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن رئيس هيئة تجميل ونظافة القاهرة اللواء عادل أبو الحبيب أخبره أن المشكلة سيتم حلها خلال ساعة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إضافية لشفط المياه.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن عملية المرور تتم بشكل شبه طبيعي في نفق العروبة حاليًا، بعد أن قامت فرق العمل المختصة بفتح البالوعات بالنفق.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.