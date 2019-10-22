اشتعال النيران في عمود كهرباء بمطروح بسبب الأمطار

اشتعلت، منذ قليل، النيران في أحد أعمدة الإنارة بمنطقة "شاطئ النخيل" أمام منتجع "مراسينا" بمدينة مرسى مطروح بسبب حدوث ماس نتيجة الأمطار التي تشهدها مطروح.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.