كشف خالد حامد اللاعب السوداني السابق بمنتخب قطر لكرة السلة، عن الانتهاكات التي تعرض لها على يد تنظيم الحمدين في قطر، مؤكدا أنه لم يكن لديه أي امتيازات، وكان لا يحق له المشاركة في الانتخابات، ويؤدي خدمة عسكرية "مثل المرتزقة"، وكانت الانتصارات التي يحققها تذهب للدولة، دون أي امتيازات.

وأضاف حامد، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه كان لاعبًا لكرة السلة في قطر في سن صغيرة ولعب في عدد من الأندية القطرية منهم نادي الريان، وأنه حصل على الجنسية القطرية دون التنازل عن الجنسية السودانية، حيث إن النظام السوادني السابق، كان يسمح بازدواج الجنسية.

وذكر اللاعب السوداني أنه كان يعمل في قطر من أجل "الحصول على لقمة العيش"، وأنه رغم تجنسيه بالجنسية القطرية إلا أنه عندما أصيب "لم يسأل أحد فيه".

وأوضح حامد، أنه انضم للجيش القطري، وكان يلعب باسم الجيش القطري، ولا يملك أي رتبة في الجيش، مستطردًا: "كنت مغيب ولا أعرف الحقوق الكاملة أثناء وجودي في قطر، وعندما أصبت عرفت أني كنت مذلولاً"، مؤكدا أنه عاد إلى السودان وتنازل عن حقوقه، ولم يُكمل مع المنتخب القطري، "أخذت إجازة ولم أعود مرة أخرى لقطر قررت البقاء في السودان".