محافظ الجيزة يقود عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس، عمليات شفط مياة الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد المحافظ أنه جرى الدفع بـ25 معدة، لشفط مياه الأمطار من الشوارع وجرى التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية. مشدداً على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهه أي تجمعات مياة وإزالة أي بؤر على الفور.

ووجه المحافظ خلال متابعة أعمال شفط مياه الأمطار برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجة سقوط الأمطار وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين والتوجة على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها وعدم مغادرة الشوارع قبل الانتهاء من إزالة أي أثار للأمطار.

وشملت عمليات شفط المياه أحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والهرم والعمرانية ومحور 26 يوليو وميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي ونفق اللبيني.

ورافق محافظ الجيزة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومنصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.