عاجل.. أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية وإعلان حالة الطوارئ

اجتاحت موجة من الأمطار الغزية مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وصاحبها أصوات رعد.

وشهدت محافظة الإسكندرية تساقط كميات كبيرة من المياه على جميع الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت سيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أمس، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.