سياسي ليبي: دور مصر في ليبيا نابع من دورها الإقليمي الكبير

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم المعتوق، إن الوضع الحالي في ليبيا مترديا بسبب التدخلات الدولية التي وقعت بمزاعم حماية المدنين، بخلاف فرض المجتمع الدولي على الشعب حكومة "السراج" رغما عن الإرادة الشعبية هناك.

وأضاف "المعتوق"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، والمذاع على فضائية "المحور"، أن ما تفعله مصر تجاه ليبيا هو نابع من دورها الإقليمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط، وليس تدخل بالشأن الداخلي الليبي كما يزعم البعض، موضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يسعى حاليا للتدخل في ليبيا كما تدخل في الشمال السوري.

وأكد المحلل السياسي الليبي، أن تلك التدخلات السافرة التركية في الشأن السوري سيصاحبها تدخلات أخرى في الشأن الليبي لتصريحات "أردوغان" من قبل حول نيته استعاده مناطق سيطرة الدولة العثمانية بليبيا وسوريا.