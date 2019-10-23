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سياسي ليبي: دور مصر في ليبيا نابع من دورها الإقليمي الكبير

سياسي ليبي: دور مصر في ليبيا نابع من دورها الإقليمي الكبير

متخصصة شأن روسي: منتدى "روسيا - أفريقيا" اهتمام بالقارة السمراء

متخصصة شأن روسي: منتدى "روسيا - أفريقيا" اهتمام بالقارة السمراء

السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية في قويسنا

السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية في قويسنا

مشرف تمريض يطعن زميله في مشاجرة بينهما ببورسعيد

مشرف تمريض يطعن زميله في مشاجرة بينهما ببورسعيد

تعطيل الدراسة ورفع الغياب بمدارس بورسعيد بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة ورفع الغياب بمدارس بورسعيد بسبب الطقس السيئ

طارق علام يبكي بسبب أب مريض يسعى لتسليم أولاده لدار رعاية

طارق علام يبكي بسبب أب مريض يسعى لتسليم أولاده لدار رعاية

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مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

حمل تلميذته من الكرسي المتحرك إلى السبورة.. "ممدوح" معلم بدرجة أب

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