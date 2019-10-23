قرر اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وشدد السكرتير العام للمحافظة، على أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان.

كما أكد رؤساء مجالس المدن على متابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة في المحافظة، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.