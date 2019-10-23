قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول أفريقيا تضع موضوعات البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، في طليعة أولويات العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الروسي الأفريقي: "قررنا أن نولي الاستثمار في رأس المال البشري في أفريقيا أهمية قصوى، باعتباره المكون والشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة في ربوع القارة، لا سيما أنّ شباب قارتنا تحت الـ25 يشكلون قرابة 65% من سكانها بما يجعلها قوة بازغة في سوق العمل مستقبلًا".

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.