تشهد الإسماعيلية منذ مساء ليلة أمس هطول أمطار خفيفة لم تصل إلى حد الغزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، أضفى موجة من البرودة رغم سطوع أشعة الشمس، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه أي إعاقة للحركة المرورة حتى تلك اللحظات نتيجة استقرار الطقس وعدم التسبب في تجمع بؤر للمياه بالشوارع.

وفي إجراءات احترازية أعطت عدد من المدارس اليوم لطلابها إجازة تحسبا لتغيير الأحوال الجوية، وتوقع بهطول أمطار وفقا لتصريحات الأرصاد.

وأكد اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق وجرى طرحها، من خلال التعامل الجاد مع سيناريو بدء فصل الشتاء ومواجهة الأمطار، لافتا إلى جاهزية معدات وسيارات المدينة الخاصة بكسح أو بشفط المياه، وأشار حمزة إلى أن المحافظة صاحبها طقس معتدل يوم أمس، رغم هطول أمطار بسيطة لم تسبب أي أعطال او إعاقة في حركة المواطنين بالشوارع او التسبب في عدم وصولهم لأعمالهم اليوم.