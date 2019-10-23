ناشدت نسرين طافش المنتجين بضرورة الإكثار من المسلسلات التاريخية، وذلك بعد نجاح المسلسل التاريخي "مقامات العشق"، حسب قولها.

وقالت نسرين لـ"الوطن" إنه يجب على المنتجين الإكثار من المسلسلات التي تخص قضايا المجتمع العربي وخاصة القضية الفلسطينية، موضحة "قصرنا في حقها سواء بالدراما أو السينما".

وأكدت نسرين أنه يجب تناول القضية الفلسطينية سواء في الدراما أو السينما، بالإضافة إلى الحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي وليس بالماضي فقط، مضيفة أنَّها تعلم أن الجمهور يحزن من تناول قضايا الحروب ولكن لابد من توثيق هذه الأحداث في قالب درامي.