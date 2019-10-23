قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إلغاء قرارات نقل مديري الإدارات التعليمية التي جرت خلال شهر أكتوبر، وعودة المنقولين إلى مواقعهم بالإدارات المختلفة لحين إجراء مسابقة لاختيار الأنسب لشغل الوظيفة.

وقال المحافظ، إن المسابقة سيجري إعلانها خلال الأسبوع المقبل، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ لخدمة العملية التعليمية.

وكان مدير التربية والتعليم قد أجرى حركة تنقلات شملت نقل صلاح مرغني مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة إلى الإدارة التعليمية بالداخلة، ونقل وجدي واصف مدير عام الإدارة التعليمية ببلاط إلى الإدارة التعليمية بالخارجة، ونقل سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة إلى الإدارة التعليمية ببلاط، كما شملت الحركة تعيينات جديدة للإدارات التعليمية بباريس والفرافرة حيث جرى تعيين جمال محمود عبد القوى لباريس، وإبراهيم عبد الحسيب للفرافرة.