فتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أبوابها لتدريب طلاب الدراسات العليا داخليا في مقار مكاتب دولهم بأنحاء العالم، لإكسابهم الخبرة العلمية المباشرة تحت الإشراف المباشر للموظفين من ذوي الخبرة من اليونيسيف.

وجاءت الشروط المطلوبة للالتحاق بالتدريب كالتالي:

- على المرشح أن يكون طالب للدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه ومعه ما يثبت ذلك.

- يكون لتخصص دراسته علاقة بمجالات وأهداف اليونيسيف.

- عليه الاستمرار في دراسته طوال فترة التدريب الخاصة باليونيسيف.

- يتحدث الإنجليزية كلغته الأم.

- يجيد لغة أخرى "الفرنسية، العربية، الإسبانية، والروسية"، أو غيرها.

- كان متميزا في دراسته الأكاديمية.

- اعتماد طلب التقديم من الجامعة الخاصة به، أو بطلب توصية من دكتور جامعي درّس لك.

- يكون للمتقدمين اهتمامًا بمجال التنمية الدولية خاصة بالقضايا التي تطرحها "يونيسيف".

- أن يكون لدى المتدرب القدرة على التكيف والعمل في بيئة متعددة الثقافات.

- التمتع بالتزام قوي بالقيم والمبادئ التي تعمل بعثات الأمم المتحدة واليونيسف تحت لواءها، والمبادئ التوجيهية والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الطفل.

طريقة التقديم على التدريب

وحال توافر الشروط والمعايير المطلوبة يمكن تقديم الطلب من هنــــا، وإملاء البيانات الخاصة بك سواء الشخصية أو العملية.

وللشكاوى أو الاستفسارات يمكنك مراسله لجنة التدريب عبر هذا البريد الالكتروني Internships@unicef.org