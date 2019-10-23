أعلنت بوابة الوظائف الحكومية توافر 4 وظائف إدارية بجامعة عين شمس، وتشمل الطلبات أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية ومدير عام للمطبعة، على أن ينتهي تقديم الطلبات في موعد غايته 12 نوفمبر المقبل.

الشروط الأساسية للتقديم بالوظائف

وجاءت شروط التقديم للوظائف كالتالي:

- يكون لدى المتقدم القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار .

-عليه اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون.

-على المتقدم أن يكون ملما بإحدى اللغات الأجنبية.

- يكون حاصلا على شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- يكون أمضى عامين على الأقل في وظيفة من قبل.

- يكون المتقدم حاصلا على مؤهل دراسي عال.

- لديه الخبرة في مجال العمل المتقدم له.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة

وعلى المتقدم للوظيفة تقديم بيان حالة وظيفية معتمد، موضحًا به الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية، وتقارير عن أدائه آخر 3 سنوات، خبراته النوعية والزمنية، الوظائف التي شغلها من قبل، الدورات التدريبية التي اجتازها.

طريقة التقديم للوظائف

يتقدم للوظيفة من يستوفي الشروط الوارد ذكرها، ويكون التقدم بشكل شخصي عن طريق ملء نموذج بالمكتب الفني لرئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون بجامعة عين شمس.