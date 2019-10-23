عاقبت محكمة جنايات بنها، تباع ومبلط سيراميك، بالحبس عام مع الشغل، لسرقتهما مبلغ مالي و هاتف محمول من طالب بالإكراه. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين، عادل على ماهر هلال، على حسن حسني على، خالد على إبراهيم على، وحضور خالد إبراهيم عثمان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمان "خ.ك.ف"، تباع، و" م.ح.ح"، مبلط سيراميك، سرقا المنقولات والمبلغ المالي من المجني عليه "حسن.ع.م"، بدائرة مركز طوخ، وكان ذلك ليلا بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه، بعد أن اعترضا سبيله، وشهرا في وجهه سلاح أبيض "سكين" وتعديا عليه بالضرب، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي الذى بحوزته، وقد ترك ذلك الإكراه أثرا بالمجنى عليه.