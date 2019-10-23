أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية وبضائع جهات حكومية يوم 28 أكتوبر الحالي.

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

أولًا: سيارات نيابات وجهات حكومية

إسعاف وميكروباص وجيب وبيك آب وملاكي وميني باص ومقطورة وجرار وتروسيكل وموتوسيكل ونقل جريدر ولودر وحجر هراس ورأس تريلا ماركات:

(تويوتا / شيروكي / شيفروليه / بيجو / أوبل / روجان / نصر / ميتسوبيشي / إيسوزو / يوغسلافي / صينى / جالينج / جاوا / / cz مرسيدس / فيات / جاليون / داتسون / بيلا روسي / بولونيز / فرد كارا / كوماتسو / فنشر / ساندي / بنجاتا / سكاي).

ثانيًا: بضائع جهات حكومية ونيابات

(حديد وصاج / خشب كسر / ألوميتال / نحاس / ألمونيوم).