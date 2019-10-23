أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، بدخول وحداتجديدة للجيش السوري تضم دبابات وآليات عسكرية، ريفي الرقة والحسكة؛ لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية.

يُشار إلى أن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية دخل اليوم إلى مدينة عين العرب كوباني شرق الفرات شمالي سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا، ووفقًا للخريطة التي عرضتها الوزارة، فإن نقاط مراقبة الجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.