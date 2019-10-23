قال السفير عمر عامر رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا سفير مصر وممثلها أمام المنظمات الدولية بالنمسا، اليوم، إن المنطقة العربية تواجه تحديات النمو السكاني السريع وتحتاج إلى الاستفادة من خبرات النمسا في التنمية ونقلها إليها وتعزيز التعاون في مجال التجارة وزيادة الزيارات على مستوى الحكومات ورجال الأعمال، مضيفا في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الحادي عشر للغرفة التجارية العربية النمساوية في فيينا، إن التجارة البينية النمساوية العربية في صالح العالم العربي حيث بلغت صادرات المنطقة العربية للنمسا 2.2 مليار يورو في العام الماضي مقابل 1.9مليار دولار صادرات النمسا.

وأكد عامر، أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز الاستثمارات ودعم التعاون الأوروبي العربي، وشدد رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا سفير مصر وممثلها أمام المنظمات الدولية بالنمسا على الحاجة إلى إلقاء الضوء على فرص الاستثمار المشترك، معتبرا أن هذا هو التحدي الأهم في المرحلة الراهنة.

وتوجه السفير المصري، بالتهنئة للغرفة العربية النمساوية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها وعلى الحضور والمناقشات الجيدة في هذا المنتدى، مشيدا بدور الغرفة من خلال المنتديات والمؤتمرات التي تنظمها لربط مجتمع الأعمال وتعزيز وترسيخ التعاون العربي الأوروبي.