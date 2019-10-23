لقي رضيع حتفه وأصيب عدد من اللاجئين جراء غرق قاربهم المطاطي إثر اصطدامه بسفينة تابعة لخفر السواحل اليونانيين، وقال خفر السواحل: وقع الحادث في "الظلام الدامس" بينما لم تكن هناك أي أضواء على متن قارب المهاجرين الذي كان يقل 34 شخصًا.

ويستخدم خفر السواحل اليونانيون عادة أضواء كاشفة ساطعة خلال الدوريات في بحر إيجه حيث وقع الحادث. ولم توضح السلطات إن كانت مصابيح الدورية مضاءة وقت الحادث. وقال خفر السواحل، إن طالبي اللجوء لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

ونُقل ستة أشخاص بينهم امرأة حامل إلى مستشفى في كوس. وقال ناجون للمسؤولين إن شخصًا لا يزال في عداد المفقودين، وأوضح خفر السواحل أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

وتواجه اليونان تزايدا في عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إليها من تركيا المجاورة مع وصول المئات يوميًا. وتعهدت الحكومة تشديد الإجراءات عبر تكثيف الدوريات لمنع وصول قوارب المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن "موجات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية باتت تحاصر الدول الأوروبية". ويسعى ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة في يوليو الماضي لإعادة 10 آلاف شخص إلى تركيا وتسريع إجراءات النظر في طلبات اللاجئين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".