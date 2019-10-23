صدّق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، على قرار تخصيص مبالغ مالية لنقل موقف سيدي سالم، وإقامة موقف لسيارات الأجرة على المصرف المغطي أمام منطقة أبوفرين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الموقف القديم يقع في شارع حافظ بدوي الخاص بقرى غرب المركز، لافتاً إلى أنه يلزم نقل الباكيات القديمة إلى الموقع الجديد أمام أبوفرين، وتم إعداد مقايسة لفك وتركيب الباكيات القديمة من شارع حافظ بدوي إلى الموقع الجديد أمام منطقة أبوفرين بتكلفة 60 ألف جنيه.

وشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بداخل ومحيط مواقف السيارات، لتسهيل حركة السير والمرور بمحيطها دون حدوث تكدس، والحفاظ على المنظر الحضاري لها، خاصة أن مواقف السيارات تعد من الأماكن التي تكتظ دائما بالمواطنين طوال اليوم، حيث يجب التواجد على مدار الساعة بها للتعامل مع أية مستجدات في هذه الخدمة الحيوية.

كما وافق طه على 3 مناقصات للرصف بمركز ومدينة سيدي سالم، وجاري استكمال البت الفني للمناقصات، طبقاً للقانون.

وأوضح محافظ الإقليم، أن مشاريع الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التي يتم تلقيها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، إضافة إلى لقاء المواطنين بالمحافظة.

وشدد على جميع المقاولين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفاّ أنه يتم عمل متابعة للمشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية، وأنه لن يتم صرف مستحقات المقاولين إلا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للمواصفات المحددة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.