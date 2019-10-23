تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 4 عاطلين، تورطوا في سرقة كابلات التليفونات من إحدى غرف شارع الجلاء بالقاهرة.

وعثر بحوزة المتهمين على (4 جاكوش – أجنة حديدية – ماسورة حديدية – 3 مفتاح إنجليزي – خوذة).

وبمواجهتهم المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الكابلات (كهربائية، تليفونية)، وحيازتهم المضبوطات لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وإيهام المواطنين بأنهم عمال إصلاح الأعطال الخاصة بالتليفونات.

وباستدعاء أحد مسؤولي الصيانة بسنترال رمسيس، قرر بقيام المتهمين بقطع كابل رئيسي مُغذي لمنطقة وسط البلد، ما أدى إلى انقطاع الاتصال التليفوني عن 1000 خط أرضي.