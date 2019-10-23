إحالة مدير مدرسة في قنا للتحقيق بسبب "تزويغ" الطلاب

قرر أبو الوفاء عبدالسلام محمد، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، إحالة مدير مدرسة نجع كمبل الإعدادية التابعة للإدارة ومشرفي المدرسة عن يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 للشئون القانونية للتحقيق.

وأوضح "عبدالسلام" أن إحالة مدير المدرسة والمشرفين إلى التحقيق جاء على خلفية تمكن بعض طلاب المدرسة من الهرب إلى خارج المدرسة خلال اليوم الدراسي، ومشاجرتهم ما أسفرت عن إصابة أحدهم.

وكان عدد من طلاب مدرسة نجع كمبل الإعدادية تمكنوا من الهرب إلى خارج المدرسة خلال اليوم الدراسي الأحد الماضي، ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن إصابة أحدهم .