تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

قرار جمهوري بإضافة 8 كليات لجامعتي بدر والدلتا للتكنولوجيا

قرار جمهوري بإضافة 8 كليات لجامعتي بدر والدلتا للتكنولوجيا

إحالة مدير مدرسة في قنا للتحقيق بسبب "تزويغ" الطلاب

إحالة مدير مدرسة في قنا للتحقيق بسبب "تزويغ" الطلاب

ميناء دمياط يستقبل وفدا من ميناء "باري" وغرفة التجارة الإيطالية

ميناء دمياط يستقبل وفدا من ميناء "باري" وغرفة التجارة الإيطالية

ماذا يقدم محمد صلاح بعد العودة من الإصابات؟

ماذا يقدم محمد صلاح بعد العودة من الإصابات؟

قوة رهيبة وسرعة هائلة.. مواصفات الفئة الثالثة الجديدة من BMW

قوة رهيبة وسرعة هائلة.. مواصفات الفئة الثالثة الجديدة من BMW

إحالة 94 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

إحالة 94 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

اختيارات الوطن

بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لقضية المعلمة المصرية في الكويت

بعد حكم حبسها.. القصة الكاملة لقضية المعلمة المصرية في الكويت

الإسكان تطرح 20 ألف وحدة اجتماعية جديدة.. إليك الشروط والأسعار والمناطق

الإسكان تطرح 20 ألف وحدة اجتماعية جديدة.. إليك الشروط والأسعار والمناطق

"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

"هود ميهزوش مطر".. صاحب الصورة الشهيرة: قلت أشرب سيجارة وأروق على حالي

رسائل السيسي في القمة الأفريقية الروسية: دعوة للسلام وتأكيد على الإصلاح

رسائل السيسي في القمة الأفريقية الروسية: دعوة للسلام وتأكيد على الإصلاح

مشرفات أتوبيسات المدارس في

مشرفات أتوبيسات المدارس في "المطر".. بطلات في مهمة مفاجئة

المرور والصرف الصحي.. إليك أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

المرور والصرف الصحي.. إليك أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

الأكثر قراءة

عاجل