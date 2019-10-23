اتفاق "روسي - تركي" ينهى عدوان أنقرة على شمال سوريا

أعلنت تركيا، اليوم، وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بانسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية، وجاء الإعلان التركى بعد مباحثات شهدتها مدينة سوتشى، أمس، بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، ووقَّع الطرفان على اتفاق من 10 بنود، نص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية - التركية، وبدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية، بدءاً من ظهر اليوم، مهمتها سحب القوات الكردية والأسلحة خلال 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة فى تسيير دوريات مشتركة.

دوريات مشتركة على الحدود.. وسحب القوات الكردية والأسلحة خلال 150 ساعة.. ووزير الدفاع الأمريكى يزور بغداد

وأعلن «أردوغان» أن تركيا وروسيا اتفقتا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا إلى ما بعد 30 كلم من الحدود ومغادرتها بلدتَى تل رفعت ومنبج، واعتبر «الكرملين» أن الولايات المتحدة غدرت بأكراد سوريا، وناشد المتحدث باسمه، ديمترى بيسكوف، القوات الكردية الانسحاب بموجب الاتفاق.

وقال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن وقف إطلاق النار فى سوريا لا يزال قائماً، فى الوقت الذى وصل فيه وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، اليوم، إلى بغداد، وسط تساؤلات بشأن المدة التى سيقضيها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرقى سوريا داخل العراق.

وذكرت قناة «سى إن إن» الأمريكية أن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وكبار أعضاء المجلس عن الحزب الجمهورى يعارضون الانسحاب من سوريا، كما يدرس المشرِّعون فى مجلس النواب طرح مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا وقانون يقر بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

كما أدان لاعب كرة السلة التركى إينيس كانتر، المحترف فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، بشدة الرئيس التركى وشبهه بـ«هتلر القرن الحالى»، كما انتقد العملية العسكرية فى سوريا.