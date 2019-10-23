شهدت قرية منشأه الكرام، التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بسقوط منزل غير مأهول بالسكان، مكون من طابقين بشارع المسجد الشرقي، مبني بالطوب اللبن، مِلك المواطنة زينب الصياد، مقيمة بمدينة السلام، وغير معلوم عنوانها.

وبجواره منزل المواطن جمال أبويحيى، مبني بالطوب اللبن أيضًا، مهدد بالإنهيار في حالة رفع أنقاض المنزل المنهار.

وعلى الفور، انتقل غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، وجرى معاينة المنزل، وأخذ تعهد على سكان المنزل المجاور بالإخلاء، حفاظا على أرواحهم وحياة المواطنين الآخرين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.