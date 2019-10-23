قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه لا وجود لأسباب قهرية تدعونا لتأجيل الدراسة في المدارس، وإن الدراسة مستمرة غداً الخميس، في كافة مدارس المحافظة، مضيفاً أن الوضع مطمئن ولا داعي للقلق، وأنه جرى رفع مياه الأمطار اليوم أمام بوابات المدارس التي تراكمت بجوارها كميات من مياه الأمطار.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن، أنه اطمئن على وضع المدارس اليوم، واستقبلت الطلاب، ومر اليوم الدراسي بكل سهولة، فضلاً عن انه كلف بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسيير وصول الطلاب إلى مدارسهم حال سقوط أمطار، مشيراً إلى أن التعليمات كانت واضحة لرؤساء المدن بسرعة شفط المياه أولاً أمام مناطق الخدمات والمستشفيات والمدارس، لضمان وصول كل المتعاملين والمترددين لأماكن الخدمات والمدارس.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم، وتتابع ما يجرى على أرض المحافظة، فضلاً عن تلقي تقارير كل ساعة من كافة رؤساء المدن ومركز عمليات وإدارة أزمات المحافظة، مشيراً إلى أنه وجه بانعقاد غرف عمليات المراكز والمدن بشكل دائم أيضاً، والإبلاغ عن أي تغيرات قد تحدث، موجها باستعداد المعدات وسيارات الشفط لسرعة التحرك حال حدوث أمطار، واليوم تلقت غرفة العمليات عدداً من البلاغات سواء من مواطنين أو مسئولين وتم التعامل الفورى معها.

يذكر أن كفر الشيخ شهدت سقوط أمطار غزيرة في الصباح استمرت لقرابة الساعة وشهدت عاصفة رعدية وسقوط ثلوج ما أدى لتعطل الحركة على بعض الطرق وانقطاع التيار الكهربائي.