شهدت محافظة دمياط، قبل قليل، هطول أمطار كثيفة على سواحلها المختلفة مصحوبة برعد وبرق، ما تسبب في توقف الحركة وإغلاق أصحاب الورش ورشهم.

وتوقفت حركة الصيد تماما ببوغاز مدينة عزبة البرج، أمس، ومن المتوقع استمرارها حتى غدا الخميس.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة أمس واليوم تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر.