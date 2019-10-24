خطة تأمين طبي بمستشفيات البحر الأحمر لمواجهة مخاطر السيول

شكّلت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة غرفة عمليات رئيسية في ديوان المديرية، وذلك لتلقي الشكاوى، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات وزارة الصحة وذلك لمجابهة السيول بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية اليوم الخميس رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومراكز الصحة بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بجميع مدن المحافظة.

وأوضح أنه تم وضع خطة تأمين طبى و توفير أسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ وتجهيز فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ، مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياة والكهرباء والوقود والتأكد من مخارج صرف مياة المطر .

وأشار إلى توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في جميع التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات مصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة،