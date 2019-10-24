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الكل وقت الأزمة "بيشمّر وينزل".. المصريون غلبوا "المطر" بـ"الجدعنة"

الكل وقت الأزمة "بيشمّر وينزل".. المصريون غلبوا "المطر" بـ"الجدعنة"

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مسن يقتل مسجل خطر وطفلته: كل ما يشوفني يقولي شخلل علشان تطلع شقتك

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أبو العينين مشيدا بعودة رحلات الطيران البريطانية: رسالة تعكس أمن مصر

خطة تأمين طبي بمستشفيات البحر الأحمر لمواجهة مخاطر السيول

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"النقل": انتشار فرق الإغاثة بالمحافظات لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

"النقل": انتشار فرق الإغاثة بالمحافظات لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

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