المغزاوي يكشف لـ"الوطن" تفاصيل لقاء رئيس تونس: أول اجتماع مع حزب سياسي

التقى الأمين العام لحركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، وعضو مكتبها السياسي سالم لبيض، برئيس الجمهورية قيس سعيد في مقر إقامته مساء أمس الأربعاء، ليكون اللقاء الأول للرئيس التونسي بعد أداء اليمين الدستورية مع حزب سياسي.

وقال المغزاوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "قمنا بتهنئة الرئيس التونسي قيس سعيد بتوليه مهامه باسم أعضاء الحركة ونوابها في البرلمان التونسي، وأجرينا مناقشة استغرقت ساعة ونصف عن الوضع الحالي في البلاد وعن موقف حركة الشعب في تشكيل الحكومة واقتراحنا بحكومة الرئيس".

وتابع المغزاوي: "كنا داعمين للرئيس قيس سعيد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وتحدثنا في ملفات كثيرة، وأجرينا مناقشة مهمة حول خطابه بالبرلمان التونسي الذي استعرض خلاله رؤيته وبرنامجه لإدارة شؤون البلاد".