سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.