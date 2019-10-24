قال السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، إنه سيتم تعيين سفير كويتي "غير مقيم" لدى فلسطين قريبًا، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات الفلسطينية الكويتية، والتي تمتد منذ بدايات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن، كان لها أثر كبير على دعم الموقف الفلسطيني الدولي.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، بعنوان "العلاقات الكويتية الفلسطينية في ضوء عضوية الكويت في مجلس الأمن"

وفيما يتعلق بتطورات ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قال السفير الفلسطيني لدى الكويت إن "الرئيس أبومازن أطلق مبادرة للسلام تستند إلى قرارات مجلس الأمن، وذلك ردا على صفقة القرن (المشؤومة)، والتي أفشلها الفلسطينيون بكل فخر، وسيفشلون أي محاولة مستقبلية على شاكلة تلك الصفقة".