أعلنت وزارة القوى العاملة أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، يبدأ فرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة اليوم قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية كل يوم خميس أيام 7 و14 نوفمبر المقبل.

كما تقدم الطلبات والمستندات والمقابلات الشخصية بالنسبة لفرع معهد السالزيان الإيطالي بالإسكندرية أيام الأربعاء 30 أكتوبر الحالي، و6 و13 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنّ المهن التي سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية، تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية ، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات ، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددي P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

ويشترط في الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، إذ إنّ مواعيدها صباحا ومساءً.

كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 عاما، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويسدد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال وزير القوي العاملة إنّه يتم تقديم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومي سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، على فرع القاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبدالقادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة لفرع معهد السالزيان بالإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية، بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية.