أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي تويتر، دعمها للتظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان.

وقالت مغربي: "النبطية رجال.. هيدي المقاومة.. هيدا جنوبي.. جنوب لبنان يمثلني.. مصنع رجال.. متل كل رجال لبنان بكل المناطق كل يقاوم بطريقته.. سلام لرجال ونساء كفررمان والعقلاء المثقفين.. اشتقنالكم لا للطائفية.. الشعب والوطن هو الخط الأحمر بس.

ويشهد لبنان الاحتجاجات اعتراض المواطنين على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي العديد من المسيرات الاحتجاجية بالسير على الأقدام وعلى الدراجات النارية من مناطق عدة.

وأثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الإنترنت، التي تراجعت الحكومة بسرعة في تطبيقها رسميا بعد الإعلان عنها، الخميس الماضي، موجة من الغضب بين المواطنين، إضافة إلى المشكلات التي تعاني البلاد منها كتدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع.