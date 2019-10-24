جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهنئة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

تهنئة رئيس الجمهورية، جاءت تعقيبًا على كلمة آبي في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية، حيث قال: "أثبت أنَّه رجل سلام حقيقي".

وكان الرئيس السيسي، هنأ رئيس وزراء إثيوبيا، يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

ودون الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كل الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".