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تغريم منتصر الزيات و3 آخرين بتهمة إهانة القضاء.. وسقوطها عن "قنديل"

تغريم منتصر الزيات و3 آخرين بتهمة إهانة القضاء.. وسقوطها عن "قنديل"

رئيس أفريقيا الوسطى: نسعى لتقوية الروابط المثمرة مع روسيا

رئيس أفريقيا الوسطى: نسعى لتقوية الروابط المثمرة مع روسيا

"الوطن" ترصد مصانع غزل بالمحلة مهددة بالإغلاق والتحول لمجال العقارات

"الوطن" ترصد مصانع غزل بالمحلة مهددة بالإغلاق والتحول لمجال العقارات

مظاهرة في "روما" لوقف بيع الأسلحة إلى تركيا: عار علينا

مظاهرة في "روما" لوقف بيع الأسلحة إلى تركيا: عار علينا

الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على مقاطعة من "طالبان" شمال البلاد

الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على مقاطعة من "طالبان" شمال البلاد

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لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

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