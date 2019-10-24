ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي 2019، الكلمة الافتتاحية في أعمال القمة الأفريقية الروسية، التي انطلقت فعالياتها أمس الأربعاء في منتجع سوتشي، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى.

السيسي: نقدر الرئيس بوتين لحفاوق الضيافة وحسن التنظيم

وقال السيسي: "أود في البداية أن أعرب عن الامتنان والتقدير للرئيس فلاديمير بوتين، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، ولمدينة سوتشي الرائعة على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم الذي لمسته الوفود الأفريقية منذ وصولها إلى روسيا، كما أتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة على الإعداد المتميز وما بُذل من جهد لإطلاق النسخة الأولى من قمة أفريقيا-روسيا التي ندشن أعمالها اليوم".

وتابع الرئيس: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم في هذا المحفل المهم وأمام هذا الجمع المتميز من على أرض روسيا الاتحادية، أحد أهم الفاعلين على الساحة الدولية، وأحد أهم أصدقاء قارتنا الأفريقية".

السيسي: روسيا تضامنت مع دول أفريقيا ضد الاستعمار

وزاد السيسي: "قطع التعاون الأفريقي الروسي أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الأفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، وإسهامها ماديا ولوجستيا ومعنويا دعما لحركات التحرر الأفريقي على امتداد القارة".

السيسي: علاقات مميزة تربط شعوب أفريقيا وروسيا

وأوضح الرئيس: "ثبت على مدار السنوات أنّ الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، وكذلك التحديات، وهو الأمر الذي يؤكد صواب رؤية إطلاق تعاون أفريقي روسي أوسع وأرحب وأشمل يعكس تلك التطلعات، ويوفر مساحة أكبر للتنسيق ارتباطا بالتحديات المتسارعة التي نواجهها في إطار عالم ديناميكي ومتغير".

واستطرد السيسي: "نجتمع اليوم في أول قمة تضم دول قارتنا الأفريقية وروسيا الاتحادية تحت شعار (من أجل السلم والأمن والتنمية)، بعد انقضاء قرابة 3 شهور على القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي استضافتها نيامي في 7 يوليو 2019 والتي شهدت إطلاق الأدوات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتعد هذه الاتفاقية أحد أهم ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي 2063، حيث تسعى إلى تعزيز جهود الاندماج الإقليمي وزيادة تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية وعلى رأسها الصناعة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

السيسي: نسعى للبناء على ما شهدته أفريقيا من نمو اقتصادي ملموس

ولفت الرئيس إلى سعي دول الاتحاد الأفريقي كذلك للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادي ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً من خلال المضي قدما لتحقيق التكامل عن طريق استكمال المشروعات القارية التي تهدف إلى الاندماج الإقليمي، كما تضطلع الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها للمستثمرين الخارجيين".

السيسي: نعي التحديات التي تواجه جهود ترسيخ الاستقرار بأفريقيا

وتابع السيسي أنّنا نعي التحديات التي تواجه جهود ترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية، ولعل خطتنا الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 تعد أحد أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمى، وهو الموضوع الذي سيكون على رأس أولويات عمل القادة الأفارقة خلال العام المقبل، في ضوء أهميته لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في العيش في سلام ورخاء.

السيسي: الحاجة ماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

وأكد الرئيس: "في هذا الإطار، تبرز الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات ودعم أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، وخطط العمل التنفيذية التي تُحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وتسعد على بناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخاً للاستقرار والسلام".

وأوضح السيسي: "من هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بالتفاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية في ضوء إدراكنا لأهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين آليات السلم والأمن القارية والإقليمية والدولية في إطار يرتكز على مبادئ احترام القانون الدولي والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإعلاء قيم العمل متعدد الأطراف".

السيسي: مواجهة الإرهاب أولوية في أجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية

وأضاف الرئيس: "يتعين علينا أن نتذكر جميعا أنّ مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية، ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، تظل المواجهة الشاملة هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته".

السيسي: أفريقيا منفتحة على التعاون مع شركائها

وتابع السيسي أنّ القارة الأفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء، ونأمل من خلال قمتنا أن نرسي قواعد التعاون الأفريقي الروسي للسنوات المقبلة، مع تأكيدنا أهمية توسيع وفتح آفاق هذه العلاقة لتشمل الجوانب التجارية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتي يجب أن تأتي إعمالا لمبدأي الشراكة العادلة بين الدول الأفريقية وروسيا في إطار يضمن المكسب للجميع، وملكية الدول الأفريقية لمقدراتها.

السيسي: نستعد للنسخة الأولى من منتدى أسوان للتنمية يومي 11 و12 ديسمبر المقبل

وأكد الرئيس أنّه اتصالا بتركيز قمتنا الحالية على موضوع "السلم والأمن والتنمية"، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشير إلى اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل، والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

السيسي: أدعو بوتين ورؤساء الدول الأفريقية للمشاركة في منتدى أسوان

وأوضح السيسي: "سنعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعي القرار والخبراء من دول القارة الأفريقية وخارجها، تُعني بالعلاقة بين السلام من ناحية والتنمية المستدامة من الناحية الأخرى، لوضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتفعيلها في السياق الأفريقي. وأنتهز هذه الفرصة لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وأشقائي رؤساء الدول الأفريقية للمشاركة في أعماله وللإسهام في مناقشاته بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية.

وأتمّ الرئيس: "لا يسعني في الختام إلا أن أؤكد تطلعي لخروج قمتنا اليوم بخلاصات تصب في مصلحة الشعوب الأفريقية وشعب روسيا الصديق، وأن تمهد مخرجاتها للمزيد من التعاون الروسي الأفريقي في المستقبل".