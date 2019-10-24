قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المشاركين الفلسطينيين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، نظمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة "فتح" ومجلس قروي اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال هاجموا المزارعين والمتطوعين ممن كانوا يقطفون ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة "عيليه" المقامة على أراضي القرية، واعتدوا بالضرب على بعضهم، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز في المكان.

وأضاف أن جنود الاحتلال ما زالوا يحتجزون رئيس مجلس اللبن الشرقية سامر عويس، والشاب سليمان دراغمة، كما استولوا على عدد من الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا يتواجدون في المكان لتغطية فعاليات اليوم التطوعي.

ويعاني المزارعون الفلسطينيون من هجمات منظمة يشنها المستوطنون وقوات الاحتلال على أراضيهم، تكلفهم دمار محاصيلهم التي ينتظرون حصادها لأشهر طويلة، وتتطلب عملية قطف ثمار الزيتون من شجرة واحدة في العادة عدة ساعات، وذلك بحسب عدد الأشخاص المشاركين فيها، إلا أنه ومنذ سنوات تحول موسم قطف الزيتون إلى كابوس نتيجة اعتداءات المستوطنين، بحسب مزارعين فلسطينيين، حيث عادة ما يتم طردهم تحت تهديد السلاح من أراضيهم أو الاعتداء عليهم بالضرب وتكسير أشجارهم.