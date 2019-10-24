رفضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان، في القضية رقم 623 حصر أمن الدولة العليا، وأيدت إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لما ورد في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.