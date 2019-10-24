أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم، فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا بفارق يتجاوز العشر نقاط عن خصمه كارلوس ميسا، ما يجنبه حسب القانون تنظيم دورة ثانية.

وقال موراليس في مؤتمر صحفي "فزنا من الدورة الأولى"، مؤكدا أن نتائج فرز الأصوات تشير إلى حصوله على تاييد 46,83 بالمئة من الناخبين مقابل 36,7 بالمئة لكارلوس ميسا.

وتشهد بوليفيا إضرابا عاما تخللته مواجهات بين مناصري الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس ومعارضيه، وأعلن الليبرالي كارلوس ميسا تشكيل تجمع لأحزاب سياسية من اليمين والوسط أطلق عليه اسم "تنسيق الدفاع عن الديموقراطية" للضغط بهدف تنظيم دورة ثانية.

ومساء أمس الاربعاء وقعت حوادث جديدة في لاباز بين قوات الأمن ومتظاهرين قرب الفندق الذي يؤوي أعضاء المحكمة العليا الانتخابية. وردد المتظاهرون هتافات "فليرحل موراليس".

وقام متظاهرون مقربون من المعارضة بسد محاور طرقات سانتا كروز (شرق) العاصمة الاقتصادية، وأبرز مدينة في البلاد كانت نقطة انطلاق الإضراب العام.