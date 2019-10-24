أعلن المكتب الإعلامي لحاكم إقليم "هلمند" جنوب أفغانستان، اليوم، اعتقال اثنين من أعضاء تنظيم "القاعدة" خلال غارة تم شنها بالإقليم.

وذكر المكتب- في بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية- أن القوات الأفغانية شنت الغارة في مقاطعة (هانشين)، حيث قامت بمصادرة 15 بطاقة هوية باكستانية، وعثرت أيضا على أسلحة.

وقتلت قوات الأمن الأفغانية، إرهابيًا، أطلق النار على ضابط بالشرطة الوطنية الأفغانية في العاصمة (كابول)، وأوضح مقر شرطة كابول - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس - أن قوات الأمن قتلت الإرهابي بالقرب من منطقة الشرطة السابعة عشر في كابول، مضيفا أن قوات الأمن صادرت بندقيتين من طراز "إيه كيه 47" ومركبة وبعض المعدات العسكرية الأخرى التي كانت بحوزة الإرهابي.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة (طالبان) على الحادث حتى الآن، ويأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه (طالبان) والمسلحون المنتمون لجماعات أخرى هجماتهم الموجهة ضد أفراد الأمن والموظفين الحكوميين في العاصمة (كابول) وغيرها من المدن والأقاليم الرئيسية في أفغانستان.