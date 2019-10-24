قال مساعد وزير التنمية المحلية إنّ هناك تعليمات للمحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار، وتحديدا محافظات الدلتا مثل الإسكندرية والبحيرة وفق تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأضاف مساعد الوزير، لـ"الوطن"، أنّ المحافظات تواصل العمل للتعامل مع الأمطار بنشر فرق التدخل السريع وسيارات الشفط بمختلف المحاور والشوارع، وتطهير البالوعات ومخرات السيل.

ولفت إلى أنّ الازدحام المروري كان سببا في تأخر إزالة تراكمات المياه على الطرق الرئيسية في القاهرة، مثل صلاح سالم والأتوستراد ونفقي العروبة والثورة، فضلا عن زيادة كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية لخطوط الصرف.