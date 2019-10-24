قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن معرض القاهرة الدولي للابتكار، يُعد أحد الآليات التنفيذية لوزارة التعليم العالي، وبمثابة بيئة مشجعة للابتكار في مصر، موضحا أن حضور المختصين والجهات المانحة للتنقيب عن الابتكارات القابلة للتطبيق وتقديم الدعم المادي لها بالمعرض، يهدف إلى تسليط الضوء على شباب المبتكرين والأطفال.

وأضاف خلال كلمته، في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السادسة، أن عدد العارضين تجاوز 1000 عارض، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الأكاديمية وعدد من الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الابتكارات منها بنك المعرفة المصري، ووزارة التخطيط مُمثلة في برنامج رواد 2030، ووزارة الشباب والرياضة.