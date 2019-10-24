أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يحتضن كل من لديه القدرة على الابتكار، ما يعكس الاهتمام الكبير لدى القيادة السياسية بدعم شباب المبتكرين، مشيرًا إلى أنه جرى اختيار الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض هذا العام وإطلاق شعار "أفريقيا تبتكر"، انطلاقًا من اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن المعرض يُعقد هذا العام بمشاركة دولية كبيرة بلغت أكثر من 26 دولة منها المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وسلطنة عمان، والإمارات و18 دولة من دول عدم الانحياز والدول الأفريقية والعربية.

ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح وسيضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل "إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي"، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من ألف ابتكار واختراع.

وشدد، وزير التعليم العالي، على أهمية دعم شركاء التنمية والرعاية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لكل المشاركين في المعرض ورعاية البحث العلمي والابتكار والمعرفة.

وأضاف أن إقامة المعرض تأتي لتشجيع التحالفات التكنولوجية والصناعية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية، وتعزيز الثقة لدى الشركات الدولية للاستثمار في مصر، فضلاً عن الدخول في شراكات في كافة المجالات الواعدة، ودعم وتحفيز الطلاب بجانب نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين فئات المجتمع، وتوثيق الصلة وبناء جسور راسخة من التعاون بالمحيط العربي والإفريقي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.