وافق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

وقال "الجمال" إن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيراً إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعمالة المثبتة وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن قراره يشمل كذلك صرف مبلغ 300 جنيهاً لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين وعاملين باليومية ومنحة تدريبية وذلك من المتواجدين بالعمل من 1/ 9 وحتى تاريخه.