كمين أعده الزوج بمعاونة الجيران لزوجته الثلاثينية التي اعتادت ممارسة الرذيلة مع عشيقها الطبيب الخمسيني، انتهى إلى علقة ساخنة تلقاها الطبيب والزوجة على يد الزوج والجيران، الذين استغاث بهم الزوج، فور ضبط العشيقان متلبسان.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء هيثم عطا مدير مباحث كفر الشيخ، أن عدد من جيران وأهالي المدينة تعدوا بالضرب على الطبيب (م. ـ.- 42 عاما) بعد أن جرى ضبطه أثناء ممارسة الرذيلة مع سيدة "متزوجة"، داخل شقة الزوجية، مستغلة غياب زوجها إلا أن الزوج عاد من العمل وشاهدهما في وضع مخل، واستغاث بالأهالي الذين تعدوا بالضرب على الطبيب والزوجة، وحضرت الشرطة وتحفظت على الاثنين.

وأوضحت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، أن الطبيب كان يتردد على عشيقته منذ فترة كبيرة، وأن عدد من الأهالي والجيران اشتبهوا فيه لتردده على الشقة أثناء غياب الزوج، وأبلغ عدد من الجيران الزوج، الذي أعد كمينا للطبيب وزوجته، وادعى خروجه للعمل وأنه سوف يتأخر، وعقب خروجه بساعة تقريبا، اتصلت الزوجة بعشيقها وطلبت حضوره، وانتظر أحد الجيران دخول العشيق إلى الشقة واتصل بالزوج الذي حضر وشاهدهما أثناء ممارسة الجنس، واستغاث بالأهالي الذين تعدوا بالضرب على الطبيب والزوجة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة اللواء هيثم عطا مدير المباحث، أنه فور إخطار المباحث، انتلقت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط الطبيب وعشيقته، وحرر الزوج (م. أ.- 41 عاما) محضر ضد زوجته (ن. ع.- 27 عاما- ربة منزل) و(م. أ.- 42 عاما- طبيب) بتهمة الزنا، وحرزت القوات مناديل ورقية عليها آثار "السائل المنوي" للطبيب بالمنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأجرت مواجهة بين المتهمين ومقدم البلاغ، وأيضا استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، والجيران الذين أكدوا أن الطيب يتردد على شقة عشيقته منذ عدة أشهر، وأنهما عثروا عليهما بالملابس الداخلية داخل الشقة.

وقررت النيابة تفريغ الكاميرات القريبة لبيان توقيت دخول الطبيب إلى الشقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.