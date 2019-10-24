الأرصاد: استقرار الطقس وعودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي الأحد المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلى الصعيد، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، مصاحبة لها أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد هطول أمطار غزيرة ورعدية على المناطق السالف ذكرها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع حدة موجة الأمطار الرعدية ابتداء من السبت المقبل، كما أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من الأحد المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة.