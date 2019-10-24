قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتى الخزانة وسك العملة، إن مصلحة «سك العملة» بدأت فى إصدار مجموعة عملات تذكارية؛ بمناسبة اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستورى بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء «بنك مصر».

"خضر": إنتاج عملات تحمل تصميمات المشاريع القومية

وأضاف فى بيان، اليوم، أن مصلحة «سك العملة» تحرص على إنتاج العملات التذكارية للإسهام فى توثيق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا فى الماضى، موضحاً أن المصلحة لديها الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة.

وتابع: تم إعداد عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: «العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية (بنبان)، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة».

أشار إلى أن المصلحة تنفرد بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإدارى للدولة، إضافة إلى الدروع والمجسمات التى تشمل دروع «نحاس، أكريليك، كريستال»، موضحاً أنه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من ١٣١٥ درعاً وميدالية متنوعة فى الخامات والتصميمات والأشكال ومائة من الأوسمة والأنواط بجودة عالية؛ لتقديمها للمتميزين فى مختلف المجالات.

من جانبه قال د.شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن مصلحة «سك العملة» تعمل حالياً على سك مجموعة من العملات التذكارية من مختلف الفئات بمناسبة العيد المئوى لتأسيس «بنك مصر»، الذى يعد نموذجاً لمشروع وطنى متميز تم تأسيسه عام ١٩١٩ بواسطة طلعت باشا حرب كأول بنك مصرى يؤسسه مجموعة من رجال أعمال وطنيين إضافة للاكتتاب العام لجموع المصريين.