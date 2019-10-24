اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء اليوم، فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019، والذي نظمته الوزارة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بمدينة الغردقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

نظم المؤتمر مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كل عامين، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.

وشارك في المؤتمر هذا العام نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من 117 دولة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم، ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشهد المؤتمر انعقاد 5 جلسات عامة، و21 جلسة فرعية على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلال فعاليات المؤتمر تم استعراض التجربة المصرية في بناء منظومة متابعة وتقييم الأداء، والأهداف الاستراتيجية لهذه المنظومة، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للعمل على وضع السياسات والبرامج التي تحد من ظاهرة عدم المساواة، والتقليل من معدلات الفقر، وكذلك برامج ومشروعات الدولة لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

وتمثلت أهداف المؤتمر في تبادل الدروس والتجارب، ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، إلى جانب تطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة في سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs (البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، إضافة إلى خلق جسور التواصل من أجل تطوير الشراكات الحالية وبداية شراكات جديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.

وجدير بالذكر أنه سبق إطلاق المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية على مدار يومي الأحد، والاثنين 20 و21 أكتوبر بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 21 ورش تدريبية، وشملت موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.